Accrochage Mazraoui-Aguerd : le latéral marocain dédramatise (PHOTO)

L’international marocain de Manchester United, Noussair Mazraoui, est sorti de son silence pour apporter des éclaircissements concernant la scène d’altercation qui l’a opposé à son coéquipier Nayef Aguerd, lors du match entre le Maroc et les Comores, disputé dimanche dernier en ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations.

Mazraoui s’était montré agacé envers Aguerd en première période, à la suite d’une grosse erreur du défenseur de l’Olympique de Marseille, qui aurait pu coûter un but au Maroc à un moment délicat de la rencontre. Jawad El Yamiq était alors intervenu pour calmer la situation et séparer les deux joueurs.

Le défenseur de Manchester United a attendu une journée entière avant de réagir publiquement à cet incident. Sur son compte officiel Instagram, Mazraoui a publié une photo le montrant aux côtés d’Aguerd, illustrant leur unité dans la défense du maillot de la sélection nationale. À travers ce geste, Mazraoui a tenu à démentir toute brouille avec Aguerd, soulignant que l’amour du maillot marocain et la défense des couleurs nationales passent avant toute considération.