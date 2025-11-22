Ligue des champions: le Barça est l’équipe la plus exposée aux suspensions

Par LeSiteinfo avec MAP

À la veille de la cinquième journée de la Ligue des champions, le FC Barcelone apparaît comme l’équipe la plus exposée aux suspensions.

Quatre joueurs blaugrana, à savoir Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López et Lamine Yamal, restent sous la menace d’un match de suspension à l’heure où le club catalan se déplace cette semaine à Stamford Bridge pour affronter Chelsea.

Villarreal présente une situation similaire, avec quatre membres également à une carte de la suspension, dont l’entraîneur Marcelino García Toral. Renato Veiga, Pape Gueye et Santiago Mouriño figurent parmi les joueurs déjà avertis à deux reprises.

Du côté des autres clubs espagnols, Álvaro Carreras (Real Madrid), Aitor Paredes (Athletic Bilbao), Robin Le Normand et Clément Lenglet (Atlético de Madrid) devront eux aussi éviter tout nouvel avertissement.

S.L