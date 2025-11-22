CAN 2025 : vers un retour express d’Achraf Hakimi ?

Christophe Baudot, le médecin de la sélection nationale, a examiné, jeudi, la blessure d’Achraf Hakimi, au CHU Mohammed VI de Rabat, au lendemain de son sacre comme meilleur joueur africain 2025.

Le staff médical des Lions de l’Atlas travaille en effet en étroite coordination avec l’équipe médicale du PSG concernant l’état de santé de l’international marocain, victime d’une entorse sévère de la cheville lors de la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Selon les dernières informations, le joueur devrait prochainement retirer la botte orthopédique qu’il porte à la jambe gauche, pour entamer une nouvelle phase de rééducation. Hakimi espère être rétabli à temps pour rejoindre les Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des nations, organisée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

R.Z.