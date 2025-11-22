Liga: le FC Barcelone surclasse l’Athletic Bilbao

Le FC Barcelone a célébré samedi son retour au Camp Nou, après deux ans et demi de rénovation, par une éclatante victoire (4-0) contre l’Athletic Bilbao, un succès qui permet au club catalan de reprendre provisoirement la tête de la Liga devant le Real Madrid.

Le champion d’Espagne en titre a parfaitement réussi son « retour à la maison », dominant le club basque en manque de solutions, devant un peu plus de 45.000 spectateurs. Une affluence encore éloignée des 105.000 places prévues une fois les travaux de modernisation du stade entièrement achevés.

Solide et inspiré, le Barça s’est imposé grâce à l’inévitable Robert Lewandowski, 37 ans, auteur de l’ouverture du score dès la 4e minute, à un doublé de Ferran Torres (45e+3, 90e) et à une réalisation du jeune Fermin Lopez (48e).

Cette victoire, la première sans encaisser de but depuis septembre pour les hommes d’Hansi Flick, permet au FC Barcelone de rejoindre provisoirement le Real Madrid en tête du classement avec 31 points, en attendant le déplacement des Madrilènes chez le promu Elche dimanche (21h).

S.L.