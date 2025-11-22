Equipe de France : Didier Deschamps écarté avant le Mondial 2026 ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, n’a pas écarté la désignation dès mars prochain du successeur de l’entraineur des Bleus, Didier Deschamps, rapporte L’Equipe.

« Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n’y a que deux fenêtres : soit à la fin de la Coupe du monde 2026, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial », a précisé M. Diallo dans un entretien avec le journal sportif.

Soulignant la nécessité d’éviter « toute perturbation à ce sujet », le président de la FFF a estimé qu’une nomination d’un nouvel entraineur de l’équipe de France vers la fin du premier trimestre 2026 « demeure une option ».

Interrogé sur une éventuelle transition, il a relevé qu' »il n’y a aucune raison qu’il n’y ait pas d’harmonie entre Didier Deschamps et son successeur », rappelant que le sélectionneur français avait « annoncé son départ de manière claire et avec un certain panache ».

Arrivé en 2012 sur le banc de l’équipe de France, Deschamps compte à son actif deux Coupes du monde en tant que joueur et sélectionneur. Il a dirigé un total de 165 matches des Bleus pendant 13 ans.