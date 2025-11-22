Equipe de France : Didier Deschamps écarté avant le Mondial 2026 ?
Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, n’a pas écarté la désignation dès mars prochain du successeur de l’entraineur des Bleus, Didier Deschamps, rapporte L’Equipe.
« Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n’y a que deux fenêtres : soit à la fin de la Coupe du monde 2026, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial », a précisé M. Diallo dans un entretien avec le journal sportif.
Soulignant la nécessité d’éviter « toute perturbation à ce sujet », le président de la FFF a estimé qu’une nomination d’un nouvel entraineur de l’équipe de France vers la fin du premier trimestre 2026 « demeure une option ».
Interrogé sur une éventuelle transition, il a relevé qu' »il n’y a aucune raison qu’il n’y ait pas d’harmonie entre Didier Deschamps et son successeur », rappelant que le sélectionneur français avait « annoncé son départ de manière claire et avec un certain panache ».
Arrivé en 2012 sur le banc de l’équipe de France, Deschamps compte à son actif deux Coupes du monde en tant que joueur et sélectionneur. Il a dirigé un total de 165 matches des Bleus pendant 13 ans.