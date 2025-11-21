Ligue 1 : Paul Pogba fait son retour après plus de deux ans d’absence

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international français et champion du monde 2018, Paul Pogba, fera sa première apparition samedi avec l’AS Monaco contre Rennes en Ligue 1, après 26 mois d’absence liée à une affaire de dopage, a indiqué l’entraineur monégasque Sébastien Pocognoli.

Le coach belge a confirmé, vendredi devant la presse, que le milieu de terrain « devrait faire son retour dans le groupe comme prévu au timing initial, demain contre le Stade Rennais ».

« Pogba a pu s’entraîner dans les conditions réelles de match avec des résultats positifs », a assuré Pocognoli, soulignant que le club va faire le point sur l’état du groupe après la dernière séance d’entrainement programmée ce vendredi ».

Arrivé l’été dernier dans la Principauté, l’ancien milieu de terrain de Juventus a vu son retour repoussé à plusieurs reprises suite à des blessures à la cuisse et à la cheville.

« Il a suivi une série d’entraînements spécifiques et a eu le temps pendant la trêve internationale pour se remettre et pour s’exercer sur différentes situations et jeux tactiques », a relevé l’entraineur.

Suspendu dix-huit mois pour dopage, le joueur français de 32 ans espère relancer sa carrière et tenter de regagner les rangs de la sélection dans la perspective du Mondial 2026.

L’AS Monaco a enchaîné une série de matches sans victoire contre Angers, Nice et City et une défaite à Lorient, alors que l’absence de joueurs clés, comme Pogba et Lamine Camara, entrave le travail de l’entraineur visant à consacrer un nouveau modèle de jeu.