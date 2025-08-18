Ben Seghir pour remplacer Amine Adli au Bayer Leverkusen ?

Le Bayer Leverkusen a arrêté son choix concernant le remplaçant d’Amine Adli. Selon le média français Foot Mercato, le club allemand souhaite recruter l’international marocain, Eliesse Ben Seghir, évoluant à l’AS Monaco.

La même source précise que l’opération pourrait coûter près de 30 millions d’euros. Leverkusen aurait formulé une offre de 25 millions, mais Monaco en réclamerait 40.

L’intérêt du Bayer Leverkusen pour Eliesse Ben Seghir s’explique par le fait qu’Amine Adli est tout proche de rejoindre Bournemouth, en Premier League.