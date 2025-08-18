Sport

Ben Seghir pour remplacer Amine Adli au Bayer Leverkusen ?

Rédaction M18 août 2025 - 10:45

Le Bayer Leverkusen a arrêté son choix concernant le remplaçant d’Amine Adli. Selon le média français Foot Mercato, le club allemand souhaite recruter l’international marocain, Eliesse Ben Seghir, évoluant à l’AS Monaco.

La même source précise que l’opération pourrait coûter près de 30 millions d’euros. Leverkusen aurait formulé une offre de 25 millions, mais Monaco en réclamerait 40.

L’intérêt du Bayer Leverkusen pour Eliesse Ben Seghir s’explique par le fait qu’Amine Adli est tout proche de rejoindre Bournemouth, en Premier League.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction M18 août 2025 - 10:45


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page