Sport

Paul Pogba fait son come-back à l’AS Monaco

Rédaction N14 août 2025 - 16:45

Après 18 mois de suspension pour dopage, le milieu de terrain français Paul Pogba a fait ce jeudi son retour sur les pelouses en participant à une première séance d’entrainement de l’AS Monaco.

A 32 ans, le champion du monde 2018 a rejoint ses coéquipiers à l’entrainement avant de reprendre son programme de réathlétisation individualisé, indique-t-on auprès du club monégasque.

Pogba avait signé fin juin pour deux saisons à l’AS Monaco, dans l’espoir de relancer une carrière à l’arrêt depuis deux ans suite à une suspension pour dopage ainsi qu’à des blessures à répétition.

L’ancien jouer de la Juventus de Turin formé au Havre AC, qui compte à son actif 21 sélections, sera de retour en Ligue 1 dès octobre prochain sous les couleurs de son nouveau club.

L’international français avait écopé d’une suspension de quatre ans suite à un contrôle antidopage positif aux métabolites de la testostérone, après un match contre l’Udinese en août 2023. La suspension a été ensuite réduite à dix-huit mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) selon lequel l’ingestion de la substance n’était pas volontaire.

Après le verdict du TAS qu’il a saisi lui-même, le milieu de terrain qui était sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2026, a été ainsi autorisé à reprendre la compétition dès le 11 mars dernier.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction N14 août 2025 - 16:45


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page