Paul Pogba fait son come-back à l’AS Monaco

Après 18 mois de suspension pour dopage, le milieu de terrain français Paul Pogba a fait ce jeudi son retour sur les pelouses en participant à une première séance d’entrainement de l’AS Monaco.

A 32 ans, le champion du monde 2018 a rejoint ses coéquipiers à l’entrainement avant de reprendre son programme de réathlétisation individualisé, indique-t-on auprès du club monégasque.

Pogba avait signé fin juin pour deux saisons à l’AS Monaco, dans l’espoir de relancer une carrière à l’arrêt depuis deux ans suite à une suspension pour dopage ainsi qu’à des blessures à répétition.

L’ancien jouer de la Juventus de Turin formé au Havre AC, qui compte à son actif 21 sélections, sera de retour en Ligue 1 dès octobre prochain sous les couleurs de son nouveau club.

L’international français avait écopé d’une suspension de quatre ans suite à un contrôle antidopage positif aux métabolites de la testostérone, après un match contre l’Udinese en août 2023. La suspension a été ensuite réduite à dix-huit mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) selon lequel l’ingestion de la substance n’était pas volontaire.

Après le verdict du TAS qu’il a saisi lui-même, le milieu de terrain qui était sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2026, a été ainsi autorisé à reprendre la compétition dès le 11 mars dernier.

S.L.