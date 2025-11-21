Où et quand suivre la Coupe Arabe 2025 ?

Quatre chaînes arabes ont annoncé qu’elles assureront la retransmission des matchs de la Coupe arabe, accueillie par le Qatar du 1er au 18 décembre prochain, et à laquelle participe le Maroc avec son équipe réserve.

Ainsi, les rencontres de la Coupe arabe seront diffusées sur les chaînes beIN Sports, le groupe Al Kass qatari, ainsi que Abu Dhabi Sports et Dubai Sports.

Il est également possible que la chaîne sportive marocaine Arryadia obtienne les droits de diffusion des matchs de la sélection marocaine via la TNT.

L’équipe du Maroc évoluera dans un groupe comprenant l’Arabie saoudite, ainsi que le vainqueur des rencontres Oman – Somalie et Yémen – Comores.

Tarik Sektioui, le sélectionneur de l’équipe réserve du Maroc, annoncera la liste finale des joueurs participant à la Coupe arabe ce vendredi à 15 h, lors d’une conférence de presse au Complexe Mohammed VI à Maâmoura. Le premier match du Maroc l’opposera à l’Arabie Saoudite, le 8 décembre prochain.