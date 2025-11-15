Maroc
Alerte météo au Maroc: fortes pluies attendues ce weekend, les villes concernées

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 novembre 2025 - 13:11
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes sont attendues, samedi et dimanche, dans certaines provinces au Nord du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses (30-50 mm) sont prévues de samedi à 20H à dimanche à 08H dans les provinces de Mdiq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah et Tétouan, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

