Paul Pogba bientôt de retour à la compétition

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain et champion du monde 2018 avec les Bleus, Paul Pogba, sera bientôt de retour à la compétition avec l’AS Monaco, a annoncé mercredi le nouvel entraineur Sébastien Pocognoli.

« Pour le moment, ça se passe bien, je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir dans le groupe », a déclaré le coach belge lors d’une conférence de presse avant le match des Monégasques contre Nantes mercredi soir en Ligue 1.

Pogba (32 ans), dont le retour sur les pelouses est repoussé depuis le début de la saison, n’a toujours pas joué la moindre minute avec l’équipe de la Principauté.

« Paul est plus proche d’un retour que Denis Zakaria, même si son absence était beaucoup plus longue », a indiqué Pocognoli, affirmant que « cette semaine servirait à répondre à certaines questions au sujet de sa disponibilité ».

Suspendu dix-huit mois pour dopage avant de signer à Monaco en juin dernier, l’ancien milieu de la Juventus espère relancer sa carrière et tenter de regagner les rangs de la sélection dans la perspective du Mondial 2026.

L’AS Monaco vient d’enchaîner quatre matches sans victoire avec des matches nuls contre Angers, Nice et City et une défaite à Lorient. Pour sa première à Angers (1-1) le 18 octobre, l’entraineur a constaté la complexité de proposer un nouveau modèle, en l’absence notamment des défenseurs Christian Mawissa et Vanderson ainsi que des milieux Denis Zakaria, Lamine Camara et Pogba.

S.L.