Non, le gouverneur de Nouaceur n’a pas été suspendu de ses fonctions

Ces dernières heures, une rumeur faisant état de la “suspension du gouverneur de la province de Nouaceur” à la suite de la démolition du bâtiment connu sous le nom de «Kasr Diafa» ou «Kremlin», à Bouskoura, a largement circulé. Après vérification, cette information s’avère totalement infondée.

Jusqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, ni le ministère de l’Intérieur ni la préfecture de Nouaceur n’ont publié le moindre communiqué annonçant une telle décision. Le gouverneur poursuit normalement l’exercice de ses fonctions et la gestion des affaires territoriales de la province, conformément aux orientations et procédures en vigueur.

Rappelons que les opérations de démolition menées récemment par les autorités s’inscrivent dans une campagne large et continue visant à faire respecter la législation en matière d’urbanisme. Ces interventions sont conduites par des responsables administratifs et techniques, selon les procédures légales, et n’ont aucun lien avec les allégations de “suspension” diffusées sur les réseaux sociaux.

H.M.