Huile d’olive: pourquoi les prix ont baissé cette année ?

Les prix de l’huile d’olive enregistrent cette année une baisse considérable par rapport à la saison précédente, où le litre atteignait jusqu’à 100 dirhams.

Selon plusieurs professionnels interrogés par Le Site info, les premières données laissent présager une bonne campagne oléicole, bien meilleure que celle de l’année dernière. Une dynamique qui devrait se répercuter positivement sur les prix au niveau national.

Les mêmes sources indiquent que l’abondance de la production locale, combinée à la diversité de l’offre à l’international, contribuera à une diminution sensible des tarifs. Certains estiment que le prix du litre pourrait descendre à environ 50 dirhams dans les mois à venir.

