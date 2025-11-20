Le sacre d’Achraf Hakimi enflamme la presse française

Par LeSiteinfo avec MAP

Admirative, la presse française exalte à l’unisson le sacre d’Achraf Hakimi, élu meilleur joueur africain (Ballon d’Or) de l’année lors des CAF Awards 2025, mercredi soir à Rabat, soulignant la portée symbolique de cette distinction amplement méritée au regard de l’impressionnante saison du latéral droit marocain.

« Après une folle saison avec le PSG, le latéral droit marocain du Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, artisan du sacre final en Ligue des champions, est élu sans surprise mercredi soir à Rabat joueur africain de l’année 2025, une première pour lui », écrit ”EUROSPORT”.

Actuellement blessé, c’est en boitant sur une jambe qu’Achraf Hakimi est allé chercher son trophée, devant les yeux de son président Nasser Al-Khelaïfi, écrit le site spécialisé, notant que Hakimi devient ainsi le premier Marocain sacré depuis Mustapha Hadji en 1998.

La publication rappelle qu’Achraf Hakimi, déjà finaliste en 2023 et 2024, a devancé l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le Nigérian Victor Osimhen (Galatasaray).

“Trophée logique !”, titre “FOOTMERCATO”, saluant une “saison XXL” du capitaine des Lions de l’Atlas avec le PSG, qui a logiquement été élu meilleur joueur africain de l’année, remportant le premier Ballon d’Or africain de sa carrière, qu’il avait manqué de peu la saison dernière.

“27 ans après Mustapha Hadji, c’est Achraf Hakimi qui a obtenu de manière assez logique la plus haute distinction individuelle du continent”, se félicite l’auteur de l’article, soulignant que le latéral droit du PSG “a sans doute réalisé l’une des meilleures saisons de l’histoire pour un défenseur en remportant tous les trophées avec le PSG”.

Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions, “le Marocain a marqué les esprits en étant d’une régularité assez impressionnante”, poursuit le site d’information français, relevant que l’ancien défenseur formé au Real Madrid a surtout affiché des statistiques “démentielles” pour un latéral droit en étant décisif dans tous les moments marquants de la saison parisienne.

Buteur en quarts de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, Hakimi a terminé la saison avec 11 buts et 17 passes décisives en 55 matches, rappelle-t-il.

Ces chiffres impressionnants en ont même fait un candidat plus que crédible pour le Ballon d’Or France Football, selon l’auteur de l’article qui estime que son classement final (6è) “avait pu surprendre les suiveurs du football européen”.

Devant son public, à Rabat, le Marocain a soulevé ce trophée individuel avec fierté et inscrit son nom aux côtés de légendes du football africain, « en attendant sans doute de faire de même dans un mois avec un trophée collectif cette fois : la CAN », conclut l’article.

Pour “L’EQUIPE”, Achraf Hakimi, en pleine convalescence, n’a pas manqué l’occasion de recevoir un trophée malgré sa blessure. « Arrivé en trottinette pour soulager sa cheville gauche touchée face au Bayern Munich (1-2), le 4 novembre, le défenseur marocain du PSG a été élu meilleur joueur africain de l’année 2025, lors d’une cérémonie organisée à Rabat par la Confédération africaine de football (CAF) », écrit l’auteur de l’article.

Vainqueur de la Ligue des champions, ainsi que de la Supercoupe d’Europe, la Coupe de France et la Ligue 1 avec le PSG, Hakimi a devancé l’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le Nigérian Victor Osimhen (Galatasaray), “deux adversaires de poids qui souhaiteront sans aucun doute prendre leur revanche en 2026 lors de la CAN au Maroc (du 21 décembre au 18 janvier) comme première arène pour se départager”, souligne le quotidien sportif.

“Achraf Hakimi au sommet”, titre pour sa part “TF1 INFO”, affirmant que le défenseur du PSG, champion d’Europe et capitaine du Maroc, a été sacré meilleur joueur africain de l’année « après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain ».

Le joueur de 27 ans, finaliste en 2023 et 2024, remporte pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la CAF, devant l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, meilleur joueur africain en 2017 et 2018, et le Nigérian Victor Osimhen, vainqueur en 2023, lit-on sur le site de la chaine française.

Actuellement éloigné des terrains en raison d’une entorse à la cheville, le défenseur espère être rétabli pour mener le Maroc, pays hôte, lors de la Coupe d’Afrique des nations à partir du 21 décembre, souligne-t-elle.

Les CAF Awards 2025 ont, « sans surprise », sacré Achraf Hakimi comme meilleur joueur africain de l’année, écrit, de son côté, RFI, relevant que le défenseur du PSG, qui a presque tout gagné en club, a été récompensé pour sa saison exceptionnelle.

Plus globalement, poursuit le site de la radio française, le Maroc était à l’honneur avec, entre autres, les trophées de meilleurs jeunes de l’année qui sont revenus à l’attaquante de l’AS FAR Doha El Madani et l’attaquant de Watford Othmane Maamma, ainsi que celui de la meilleure sélection pour les champions du monde U20 marocains.

“Le peu de suspense qui entourait le nom du lauréat du Joueur africain de l’année 2025 a pris fin. Comme attendu, Achraf Hakimi a raflé la récompense au nez et à la barbe de Mohamed Salah et Victor Osimhen, les deux autres finalistes”, souligne l’auteur de l’article.

Pour lui, la cérémonie des CAF Awards, organisée à Rabat, a donc finalement sacré le Marocain sur ses terres, à un mois de la CAN, lui qui avait déjà été finaliste des éditions 2023 et 2024.

“Il faut dire que la concurrence ne faisait pas le poids face à Hakimi cette année. Mohamed Salah, qui a terminé champion d’Angleterre avec Liverpool, en plus d’afficher des statistiques exceptionnelles en Premier League, s’est heurté à un mur (…). Le désormais nouveau Ballon d’Or africain a presque tout gagné en club”, poursuit la publication.

Champion de France, vainqueur de la Ligue des champions, finaliste de la Coupe du monde des clubs et vainqueur de la Supercoupe d’Europe, Achraf Hakimi a auréolé ce palmarès de statistiques impressionnantes pour un latéral droit, poursuit la publication en ligne.

Sous le titre “Le Maroc en force”, le journal revient également sur le sacre de champion du monde des U20 marocains au Chili, notant que le Royaume a eu une deuxième bonne raison de faire la fête grâce au football avec ce titre de Joueur africain de l’année.

Chez les femmes, ajoute-t-il, c’est une autre Marocaine qui a été sacrée Joueuse africaine de l’année, en l’occurrence Ghizlane Chebbak, finaliste de la CAN féminine avec le Maroc, tournoi qu’elle a terminé en tant que meilleure buteuse.

S.L