Victoire éclatante du Maroc (4–0) face à l’Ouganda (Vidéos)

La sélection nationale marocaine de football a signé une victoire éclatante (4–0) face à l’Ouganda, mardi soir au Grand Stade de Tanger, lors d’un match amical comptant pour les préparatifs de la CAN Maroc 2025.

Le Maroc a rapidement pris l’avantage dès la 4ᵉ minute, lorsque le défenseur ougandais Achayi Herbert a trompé son propre gardien après une frappe de Neil El Aynaoui, offrant ainsi l’ouverture du score aux Lions de l’Atlas.

La domination marocaine s’est ensuite confirmée avec un second but signé Ismaël Saibari à la 33ᵉ minute, concluant une action collective parfaitement menée. En seconde période, Soufiane Rahimi a aggravé le score en transformant un penalty à la 79ᵉ minute, avant que Bilal El Khannouss ne scelle définitivement la victoire à la 88ᵉ minute d’une frappe précise.

Cette rencontre permet au sélectionneur national de continuer à peaufiner son effectif et ses choix tactiques à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. Cette victoire nette reflète l’état de forme encourageant des Lions de l’Atlas, déterminés à briller devant leur public lors de cette compétition continentale majeure.