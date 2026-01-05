Brahim Diaz écrit l’histoire avec les Lions de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

En inscrivant un but dans chacune des quatre premières rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), Brahim Diaz inscrit son nom en lettres d’or dans les annales du ballon rond marocain.

En effet, la star du Real Madrid reste le seul joueur à réussir un tel exploit, juste devant la légende, feu Ahmad Faras, qui avait mis 3 buts en autant de matchs lors de la CAN-1976.

Diaz occupe également seul la tête du classement provisoire des buteurs de la CAN-2025, dépassant son coéquipier Ayoub El Kaabi et le capitaine algérien Riyad Mahrez.

Quatre matchs… Quatre « Man of the Match » !

La CAN-2025 a été marquée également par des performances individuelles remarquables au sein de l’équipe nationale du Maroc. Parmi les acteurs clés des succès des Lions de l’Atlas, quatre joueurs marocains ont été élus « homme du Match » à différentes étapes de la compétition.

En effet, lors des quatre premiers matchs, Brahim Diaz (2 fois), Neil El Aynaoui (1) et Ayoub El Kaabi (1) ont reçu le titre « Man of the Match ». Des performances individuelles mais combien importantes pour le collectif de Walid Rergragui qui poursuit son bonhomme de chemin vers l’objectif ultime.

63.894 cœurs pour soutenir les Lions de l’Atlas

Le match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 entre le Maroc et la Tanzanie est entré dans l’histoire de cette édition. Disputée dans une ambiance exceptionnelle, la rencontre a établi un nouveau record d’affluence pour un seul match de la CAN Maroc-2025, avec 63.894 spectateurs présents dans les tribunes.

Un chiffre inédit qui témoigne de l’immense engouement populaire autour de cette édition marocaine et de l’attachement du public aux Lions de l’Atlas.

Le Mali en quarts sans victoire

Le Mali s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc sans remporter le moindre match, une situation rare mais révélatrice du format du tournoi. Avec trois nuls lors de la phase de poules et une victoire aux tirs au but contre la Tunisie en huitièmes après un nul (1-1) aux temps réglementaires, les Aigles ont su gérer les rencontres avec discipline et patience.

