Maroc-Tanzanie: les supporters fiers de la qualification mais… (VIDEO)

Les supporters marocains ont exprimé leur joie après la victoire des Lions de l’Atlas face à la Tanzanie, en huitième de finale de la CAN 2025. Ils n’ont toutefois pas caché leur mécontentement concernant la prestation de l’équipe, jugée modeste.

Interrogés par Le Site info, plusieurs fans ont estimé que la sélection nationale n’a pas proposé un jeu convaincant, comparé au match face à la Zambie, remporté sur le score de 3 à 0 lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Selon ces supporters, la victoire face à la Tanzanie a été arrachée difficilement, appelant les joueurs à se concentrer davantage pour s’imposer face au Cameroun en quart de finale. «Le prochain match sera très compliqué face à un géant d’Afrique. Les Lions de l’Atlas doivent éviter toute erreur qui pourrait mettre fin à leur aventure. Cette coupe d’Afrique doit rester à la maison», indique-t-on.

N.M.