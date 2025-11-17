Le Barça retrouve le Camp Nou ce samedi !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone fera son retour, samedi, dans son mythique stade du Camp Nou à l’occasion de la 13ᵉ journée de Liga contre l’Athletic Bilbao, près de deux ans et demi après le lancement d’un vaste chantier de rénovation.

« Nous rentrons à la maison », a annoncé le club catalan lundi en début d’après-midi sur les réseaux sociaux, officialisant ainsi la réouverture partielle de l’enceinte.

Après plusieurs reports, le Barça pourra à nouveau évoluer sur la pelouse du Camp Nou, dont les travaux se poursuivent mais permettent déjà d’accueillir jusqu’à 45.000 spectateurs.

Depuis le début de la saison 2023-24, le champion d’Espagne disputait ses rencontres à domicile au stade olympique de Montjuïc ou au stade Johan Cruyff, en raison de la fermeture du Camp Nou.

Dans un communiqué, le club indique avoir obtenu l’autorisation de la mairie de Barcelone pour accueillir du public dans son stade rénové, mais précise ne pas encore disposer du feu vert de l’UEFA pour y disputer ses matches de Ligue des champions. Les clubs engagés en compétitions européennes ne sont théoriquement pas autorisés à changer de stade en cours de saison.

Toujours fragilisé financièrement, le FC Barcelone espère que le retour au Camp Nou lui permettra de retrouver une part essentielle de ses revenus.

Le coût total du projet de rénovation est estimé à 1,5 milliard d’euros. Une fois achevé, le nouveau Camp Nou pourra accueillir 105.000 spectateurs, devenant ainsi le plus grand stade d’Europe.

S.L.