Maroc-Tanzanie: les Lions de l’Atlas s’expriment avant le match

Par LeSiteinfo avec MAP

Le latéral de l’équipe nationale, Noussair Mazraoui a affirmé, samedi à Salé, que les joueurs sont déterminés à s’imposer contre la Tanzanie en match des 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévu dimanche au stade Prince Moulay Abdellah.

S’exprimant en marge de la séance d’entraînement des Lions de l’Atlas tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, le sociétaire de Manchester United a souligné que tous les joueurs sont prêts pour ce match afin d’assurer la qualification pour les quarts de finale, ajoutant que les éléments nationaux ont profité du temps libre après le match contre la Zambie pour retrouver leur fraîcheur physique.

« L’équipe nationale va utiliser ses atouts pour imposer son rythme dans ce match et remporter la victoire », a-t-il dit, estimant que le match « ne sera pas facile ».

Son coéquipier, Anas Salaheddine a, de son côté, indiqué que les éléments nationaux sont conscients de la responsabilité qui leur incombe pour remporter ce match, soulignant que les matchs à élimination directe exigent « prudence et vigilance afin d’éviter toute mauvaise surprise ».

L’ailier gauche a noté que les matchs de cette phase sont comme des finales, soulignant « la nécessité de gérer chaque match ».

Le gardien de but des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou a fait savoir que le match contre la Tanzanie sera différent des matchs de la phase de groupes, relevant que l’équipe nationale a affronté la Tanzanie à plusieurs reprises ces dernières années et a signé des résultats positifs.

Il a fait remarquer que les joueurs aspirent à aller loin dans cette compétition, expliquant que « le match de demain sera difficile, mais les joueurs de l’équipe nationale sont déterminés à tout donner pour obtenir un résultat positif et faire plaisir aux supporters marocains ».

Le joueur tanzanien, Zuberi Foba a, pour sa part, indiqué que le match sera difficile contre l’équipe du Maroc qui compte des joueurs exceptionnels, soulignant que l’équipe tanzanienne s’est bien préparée pour réaliser une belle performance lors de cette rencontre.

Après avoir rappelé que les professionnels marocains évoluent dans des championnats prestigieux au niveau mondial, il a noté que le fait d’affronter le Ballon d’or africain, Achraf Hakimi représente une motivation pour briller en CAN.

L’équipe nationale du Maroc a terminé la phase de poules leader du groupe A avec 7 points, issus de deux victoires contre les Comores (2-0) et la Zambie (3-0), et un match nul contre le Mali (1-1), tandis que la Tanzanie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que meilleure troisième du groupe C avec deux points après une défaite contre le Nigeria (2-1) et deux matchs nuls contre l’Ouganda (1-1) et la Tunisie (1-1).

S.L.