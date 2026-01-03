Maroc-Tanzanie: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Le Maroc a poinçonné son billet pour le prochain tour en tant que leader du groupe A avec 7 unités grâce à deux victoires contre les Comores (2-0) et la Zambie (3-0), et un match nul face au Mali (1-1), tandis que la Tanzanie s’est qualifiée en tant que meilleure troisième du groupe C avec 2 points glanés après deux matchs nuls face à la Tunisie (1-1) et l’Ouganda (1-1) et une défaite contre le Nigeria (2-1).

Le Maroc part logiquement favori sur le papier face à un adversaire qu’il connaît bien. Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises au cours des deux dernières années, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et du CHAN 2024, où les Lions de l’Atlas se sont imposés sans encaisser un but.

Avec un retour attendu du latéral droit et capitaine Achraf Hakimi en compétition et l’alignement d’un effectif tourné vers le volet offensif qui a fait ses preuves face à la Zambie, une victoire des Lions de l’Atlas semble à portée de main, devant un public acquis à leur cause.

Mais face à une équipe accrocheuse qui a montré un fort caractère en phase de groupes face à la Tunisie (1-1) et l’Ouganda (1-1), la prudence sera de mise du côté marocain pour éviter tout retournement imprévu de situation.

Démontrant une fluidité à la relance qui facilite les sorties de balle et la rapidité des transitions vers la surface de réparation adverse lors de leur dernier match en phase de poules, les hommes de Walid Regragui sont désormais bien armés pour faire pression sur la Tanzanie qui va chercher à fermer les axes et jouer en bloc bas.

Avec Neil El Aynaoui et Brahim Diaz, le Maroc dispose d’un bon levier offensif et d’une force de frappe susceptibles de compromettre le schème défensif de la Tanzanie.

Le but ultime pour les Lions de l’Atlas, marquer le plus tôt possible pour dominer le match et son issue.

La CAF a désigné l’arbitre malien Boubou Traoré pour officier le match entre le Maroc et la Tanzanie.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia TNT, Al Aoula, Tamazight et beIN Sports FR1.

S.L