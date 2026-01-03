Ghanem Saïss : « Nous sommes focalisés sur notre objectif »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Ghanem Saïss, a affirmé, samedi, que la sélection marocaine est focalisée sur son objectif d’atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, mettant l’accent sur l’impératif d’éviter les erreurs du passé.

« Nous avons atteint notre premier objectif. Maintenant, une nouvelle compétition commence. Le match face à la Tanzanie sera très important », a estimé Saïss en conférence de presse d’avant match Maroc-Tanzanie, prévu dimanche (17h00) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le capitaine des Lions de l’Atlas, qui n’a plus joué avec l’équipe nationale depuis sa blessure lors du premier match de la phase des groupes face aux Comores, a mis en garde contre l’excès de confiance devant la Tanzanie.

« Il ne faut pas sous-estimer l’adversaire et refaire les mêmes erreurs du passé. Nous sommes prêts et bien préparés pour cette rencontre. Nous allons procéder match par match, sans faire de plan pour la suite de la compétition. L’essentiel est de faire un bon match et de se hisser en quart de finale », a-t-il noté. Revenant sur son état de santé, Saïss a fait savoir qu’il a beaucoup travaillé depuis sa blessure, tant sur le plan physique que mental.

« Une blessure à ce moment de la compétition, c’est vraiment difficile, mais les choses vont mieux maintenant. Le plus important, c’est que je sois à 100% pour aider l’équipe en cas de besoin. Peu importe que je sois là ou pas, l’important est que l’équipe performe », a-t-il dit. « Nous ne savons pas à l’avance qui va jouer, mais je suis content de ma rééducation jusqu’à présent. On verra bien pour le reste », a-t-il lancé.

« Le public marocain est une force pour nous. Nous savons que nous sommes favoris dans ce match. Mais il faut le jouer avec humilité et nous focaliser sur nous-mêmes », a-t-il conclu.