Maroc-Mozambique: où et quand voir le match ?

La sélection nationale de football a effectué, jeudi soir à Tanger, une séance d’entraînement avant le match amical qui l’opposera vendredi à l’équipe du Mozambique.

Cette séance d’entraînement, qui s’est déroulée sur la pelouse du Grand Stade de Tanger sous la supervision du sélectionneur national Walid Regragui, a permis au staff technique d’apporter les derniers ajustements tactiques et de renforcer la cohésion entre les joueurs avant le match.

Tous les joueurs convoqués ont pris part à la séance, qui a alterné travail technique, exercices de mise en place et séquences de coordination offensive et défensive.

Dans une déclaration à la presse, le joueur de l’équipe nationale, Anass Salah-Eddine, a affirmé que les préparatifs pour le match de vendredi se déroulent bien et que le groupe s’est très bien entraîné, ajoutant: “nous savons ce que nous devons faire, et nous devons gagner demain afin d’être prêts pour la Coupe d’Afrique des Nations”.

Concernant sa première convocation en sélection nationale, le joueur a souligné que l’accueil au sein du groupe a été “exceptionnel” et que dès son arrivée, il s’est senti comme chez lui, au point d’avoir l’impression de connaître tout le monde depuis des années, concluant par “Dima Maghrib”.

Pour sa part, le joueur Chemsdine Talbi a souligné que ce rassemblement est “très important”, puisqu’il s’agit du dernier avant la Coupe d’Afrique des Nations, précisant que le groupe vit une bonne ambiance, un mélange de sérieux et d’esprit d’équipe.

S’agissant du match amical contre le Mozambique, le joueur a confié que ce serait une grande fierté de remporter le match devant un stade plein, ajoutant “nous avons deux matchs amicaux, et nous sommes maintenant principalement concentrés sur celui de demain. Nous faisons preuve de beaucoup de sérieux et nous sommes préparés pour gagner”.

« Je suis très heureux et fier d’avoir été convoqué en sélection, et j’ai à cœur de montrer ce que je sais faire et de représenter dignement le Maroc », a-t-il affirmé.

À noter que le match amical, qui débutera à 20h au Grand Stade de Tanger, se jouera à guichets fermés après épuisement des billets. La rencontre sera retransmise sur Arryadia HD.

