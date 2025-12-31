Casablanca: deux mineurs risquent gros après avoir arraché le drapeau d’un pays participant à la CAN

Le Procureur du Roi près le Tribunal correctionnel d’Aïn Sebaa à Casablanca a déféré, mercredi, deux mineurs devant le juge des mineurs après avoir filmé une vidéo montrant un troisième mineur, présent avec eux, en train d’arracher le drapeau d’un pays participant à la Coupe d’Afrique des Nations qui était fixé dans un rond-point sur la voie publique.

Selon le Parquet près le Tribunal correctionnel de Casablanca, le juge des mineurs devrait prendre les mesures prévues par la loi à leur encontre.

S.L.