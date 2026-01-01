Alerte météo au Maroc: fortes pluies, chutes de neige et vent fort, les villes concernées

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies, des chutes de neige et un vent fort à localement très fort sont prévus vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies principalement sur les reliefs (80 à 120mm) sont prévues, de vendredi à 17h à samedi à 18h, dans les provinces d’Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Par ailleurs, des pluies assez fortes avec des cumuls pluviométriques compris entre 30 et 45 mm seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Chtouka Ait Baha, Inezegane, Ait Melloul, Tiznit, Chichaoua, Al Haouz et Youssoufia, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des chutes de neige au-delà de 1.600 mètres d’altitude variant entre 10 et 30 cm sont également attendues samedi de 00H à 18h dans les provinces de Midelt, Tinghir, Azilal, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua, selon la même source.

Aussi, un vent fort à localement très fort, allant de 95 à 105 km/h, est prévu vendredi de 00h à 23h dans les provinces de d’Al Haouz et Chichaoua, de 90 à 100 km/h dans les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Safi, Essaouira, Midelt et Azilal et de 75 à 90 km/h à Youssoufia, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Agadir Ida Outanane et Taroudant, conclut-on.

S.L