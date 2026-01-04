CAN 2025
Regragui : « Un match difficile, on n’a pas été à la hauteur en première période » (VIDEO)

Rédaction M4 janvier 2026 - 20:07

Au terme de la rencontre, Walid Regragui n’a pas caché son analyse lucide de la prestation des Lions de l’Atlas. Le sélectionneur national a reconnu un match compliqué, marqué par un manque de sérénité, notamment en première période.

« On n’a pas été à la hauteur surtout en première mi-temps, avec beaucoup de déchets techniques et de stress », a-t-il déclaré, tout en soulignant la nécessité de tirer les enseignements de cette rencontre pour élever le niveau de jeu lors des prochains rendez-vous.

 



