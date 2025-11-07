La World Surf League célèbre la Marche Verte depuis Taghazout Bay (VIDEO)

En marge du Junior Pro Taghazout Bay 2025, les athlètes marocains et internationaux, ainsi que les juges et membres du staff de la World Surf League (WSL), ont tenu à rendre hommage à la Marche Verte, dont le Royaume célèbre aujourd’hui le 50ᵉ anniversaire.

Depuis le site de compétition d’Anza, ils ont adressé un message chaleureux au peuple marocain à travers une vidéo symbolique, souhaitant un joyeux anniversaire de la Marche Verte et saluant les valeurs de courage, d’unité et de solidarité qui inspirent également l’esprit du surf.

S.L