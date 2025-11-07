Sport

La World Surf League célèbre la Marche Verte depuis Taghazout Bay (VIDEO)

Rédaction N7 novembre 2025 - 10:54

En marge du Junior Pro Taghazout Bay 2025, les athlètes marocains et internationaux, ainsi que les juges et membres du staff de la World Surf League (WSL), ont tenu à rendre hommage à la Marche Verte, dont le Royaume célèbre aujourd’hui le 50ᵉ anniversaire.

Depuis le site de compétition d’Anza, ils ont adressé un message chaleureux au peuple marocain à travers une vidéo symbolique, souhaitant un joyeux anniversaire de la Marche Verte et saluant les valeurs de courage, d’unité et de solidarité qui inspirent également l’esprit du surf.

