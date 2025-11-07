CAF Awards: trois Marocains nommés pour le prix du « But de l’Année »

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, jeudi, la liste des nommés pour le prestigieux prix du « But de l’Année » des CAF Awards 2025, qui comprend trois joueurs marocains.

Il s’agit, selon un communiqué de la CAF, de Abdellah Ouazzane pour son but face à la Tanzanie lors de la CAN U17, de Oussama Lamlioui pour sa réalisation décisive en finale du CHAN 2024 face à Madagascar et de Ghizlane Chebbak pour sa superbe frappe contre le Nigeria en finale la CAN féminine 2024.

La CAF indique qu’elle offre une nouvelle fois aux supporters l’opportunité de choisir le vainqueur, ajoutant que cette liste, établie par un panel technique, met en avant 13 réalisations exceptionnelles, inscrites entre le 6 janvier et le 15 octobre 2025 dans les compétitions de la CAF.

Ces buts se distinguent par leur qualité technique, leur créativité et leur importance dans les grands moments du football africain, précise la même source, faisant savoir que les votes, qui pourront se faire via une plateforme dédiée « cafawardsgoty.com » et sur les réseaux sociaux officiels de la CAF, sont ouverts du 06 novembre au 12 novembre courant.

Selon la même source, le vote du public dans cette catégorie comptera pour 100 % du résultat final, confirmant son statut à part au sein des distinctions de la CAF.

Le vainqueur sera annoncé lors du Gala des CAF Awards 2025, au cours duquel la Confédération récompensera les joueurs, entraîneurs et équipes ayant marqué la saison écoulée, d’après la CAF.

Voici, par ailleurs, les 13 nommés pour le But de l’Année CAF 2025 :

Abdellah Ouazane (Maroc), Anas Roshdy (Égypte), Asharaf Tapsoba (Burkina Faso), Barbra Banda (Zambie), Calvin Fely (Madagascar), Clement Mzize (Tanzanie), Ghizlane Chebbak (Maroc), Ibrahim Adel (Égypte), Jean-Claude Girumugisha (Burundi), Ndabayithethwa Ndlondlo (Afrique du Sud), Oussama Lamlioui (Maroc), Refiloe Jane (Afrique du Sud), Soufiane Bayazid (Algérie).

S.L