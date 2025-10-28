Real Madrid: Dani Carvajal opéré du genou droit

Par LeSiteinfo avec MAP

Le capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal, a subi avec succès une arthroscopie du genou droit pour retirer un corps libre articulaire détecté lors des examens médicaux, a annoncé mardi le club madrilène.

« L’intervention, réalisée sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, s’est déroulée sans complication. Le joueur entamera sa rééducation dans les prochains jours », précise le club dans un communiqué.

Carvajal avait ressenti une douleur au genou après avoir disputé 19 minutes lors du Clasico remporté (2-1) dimanche par le Real Madrid face au FC Barcelone. Cette rencontre marquait son retour à la compétition, après quatre matchs d’absence dus à une déchirure musculaire au soléaire de la jambe droite.

Le club merengue n’a pas précisé la durée de l’indisponibilité de son capitaine, mais selon la presse espagnole, il pourrait ne pas retrouver les terrains avant 2026.

Le défenseur madrilène avait fait son retour à la compétition en entrant en jeu en fin de match, en remplacement de Fede Valverde, après s’être remis de sa blessure contractée fin septembre lors du derby face à l’Atlético de Madrid.