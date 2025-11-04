Mondial U17: Nabil Baha s’exprime après la défaite face au Japon

Le sélectionneur national des U17, Nabil Baha, a affirmé, lundi à Doha, que le Onze national est déterminé à montrer un tout autre visage lors de son deuxième match du Mondial de la catégorie face au Portugal, après sa défaite contre le Japon (2-0).

« Nous allons tirer les leçons qui s’imposent de la rencontre face au Japon afin de montrer un autre visage lors de notre prochain match », a déclaré Baha à la presse à l’issue du premier match des Lionceaux de l’Atlas dans le groupe B.

« Nous avons encore deux matchs à disputer, qui seront désormais les plus importants pour nous », a-t-il ajouté, soulignant qu’il est nécessaire « d’analyser ce qui n’a pas fonctionné contre le Japon, de corriger les erreurs et, surtout, de parler avec les joueurs pour qu’ils gardent un état d’esprit positif ».

« Nous savions que nous allions affronter trois rencontres difficiles dans cette compétition, car nous avons hérité d’un groupe relevé », a reconnu le technicien national, avant de rappeler que « ces joueurs nous ont déjà rendus fiers et ont montré de très belles choses ».

« Notre mission est désormais de bien préparer le match contre le Portugal et d’aller chercher la victoire », a-t-il insisté, précisant que « l’objectif reste de passer le premier tour ».

Les Lionceaux de l’Atlas affronteront le Portugal, jeudi, au stade n° 8 de l’Aspire Zone, pour leur deuxième sortie dans cette Coupe du monde.

S.L