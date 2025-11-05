Mondial U17: ce qu’il faut savoir avant le match Maroc-Portugal

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Lionceaux de l’Atlas sont acculés à la victoire en affrontant le Portugal en match de la 2 journée du groupe B de la Coupe du Monde U17, prévu jeudi au stade n°8 de l’Aspire Zone à Doha, pour maintenir intacte leur chance de qualification au prochain tour.

Menés 2 à 0 face au Japon pour leur entrée en lice, les protégés de Nabil Baha n’ont pas droit à l’erreur et seront appelés à jouer toutes leurs cartes lors de ce match décisif pour la suite de leur parcours en cette compétition mondiale.

Face à un Portugal gonflé à bloc après sa large victoire face à la Nouvelle-Calédonie par 6 buts à 1, les éléments nationaux doivent faire preuve de réalisme et d’efficacité devant le filet adverse pour s’extirper du piège des calculs et consolider leurs espoirs pour une qualification au 2e tour.

Cette volonté de mieux faire que le précédent match face au Japon a été mise en avant par le sélectionneur national, Nabil Baha qui avait affirmé à l’issue de cette rencontre que le Onze national est déterminé à montrer un tout autre visage lors de son deuxième match face au Portugal.

« Nous avons encore deux matchs à disputer, qui seront désormais les plus importants pour nous », a-t-il ajouté, soulignant qu’il est nécessaire « d’analyser ce qui n’a pas fonctionné contre le Japon, de corriger les erreurs et, surtout, de parler avec les joueurs pour qu’ils gardent un état d’esprit positif ».

Des propos qui témoignent d’une réelle volonté de l’équipe nationale U17 de se reprendre en main et de laisser derrière elle ce premier faux pas qui n’affecte en rien la qualité de jeu et la maturité tactique des Lionceaux de l’Atlas, qui ont remporté haut la main la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie.

Privé de Nassim El Massoudi et Ilies Belmokhtar pour blessure, le banc des Lionceaux de l’Atlas regorge de talents capables de pallier à ces absences et de reprendre le chemin de la victoire dans la perspective de signer une belle performance dans ce Mondial.

Dans l’autre match de ce groupe, prévu le même jour, le Japon affrontera la Nouvelle-Calédonie, étourdie par sa lourde défaite lors de la première journée, qui va certainement se ressaisir pour faire oublier sa première sortie mitigée.

S.L.