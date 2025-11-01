Hakim Ziyech effectue sa première séance d’entraînement avec le Wydad (VIDEO)

Hakim Ziyech a effectué, ce samedi, sa toute première séance d’entraînement avec le Wydad de Casablanca, quelques jours après l’officialisation de son transfert retentissant vers le club rouge.

L’international marocain a retrouvé ses nouveaux coéquipiers au complexe d’entraînement du WAC, où il a pris part à une séance légère axée sur la récupération et la mise en rythme. Son arrivée a suscité un grand enthousiasme parmi les joueurs et les supporters, impatients de le voir fouler la pelouse sous les couleurs wydadies.

Ziyech sera officiellement présenté au public ce dimanche, avant le coup d’envoi du match entre le Wydad et l’Ittihad de Tanger (IRT), au stade Mohammed V. Un moment très attendu par les fans du club casablancais, qui voient en lui un symbole fort du renouveau du WAC.