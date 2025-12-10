Après Hakim Ziyech, un autre mondialiste sur les tablettes du WAC

Après Hakim Ziyech, le Wydad de Casablanca serait sous le charme d’un autre international marocain ayant participé à la Coupe du monde 2022.

Selon plusieurs médias, le WAC s’intéresse particulièrement à Selim Amallah qui, de son côté, s’était montré ouvert à l’idée de tenter une expérience en Botola. Ils soulignent que la direction du club serait déjà passée à l’action pour tenter d’attirer le milieu de terrain, actuellement sous contrat avec le club émirati de Khor Fakkan.

Cependant, une source contactée par Le Site info a confié que le Wydad souhaite effectivement enrôler un joueur qui a déjà évolué en sélection nationale, mais n’a pas révélé l’identité du profil ciblé. De nouveaux détails devraient être communiqués dans les prochains jours, précise notre source.

H.M.