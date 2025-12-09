Mercato : le Wydad prépare un grand ménage

Le Wydad de Casablanca a tranché quant aux joueurs qui quitteront le club lors du prochain mercato hivernal, dans l’optique de renforcer l’effectif.

Selon des sources proches du club, plusieurs joueurs pourraient définitivement quitter l’équipe ou rejoindre d’autres clubs sous forme de prêt. Le gardien Youssef El Motie, en manque de temps de jeu cette saison, pourrait rejoindre le HUSA, qui souhaite s’attacher ses services. Le milieu Hamza Sakhi est également sur le départ, avec une possible arrivée sous forme de prêt du côté de la Renaissance Zemamra, tandis que le défenseur Mohamed Jedidi figure lui aussi sur la liste des partants.

Les dirigeants wydadis ont également décidé d’ouvrir la porte à un départ du duo brésilien Pedrinho et Arthur, totalement écarté des plans de Mohamed Amine Benhachem. Le club est prêt à accepter un prêt pour les deux joueurs, voire un transfert définitif en cas d’offre intéressante.

En parallèle, le WAC étudie actuellement une offre en provenance du Qatar, concernant son attaquant Mohamed Rayhi. Le club préfère toutefois patienter au sujet de Tumisang Orebonye, engagé avec la sélection botswanaise à la CAN 2025, et dont la situation sera évaluée après la compétition.

Entre départs programmés et arrivées attendues, le mercato d’hiver s’annonce déterminant pour le Wydad.

R.Z.