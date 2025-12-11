Houcine Ammouta dévoile les raisons de son départ du Wydad

Houcine Ammouta est revenu sur les raisons de son départ du Wydad de Casablanca lors de sa deuxième expérience à la tête du club en 2022.

Invité dans le podcast «Ya Arab», l’entraîneur marocain a confié avoir reçu une invitation officielle du comité d’organisation de la Coupe du monde 2022. « Une invitation pareille est un honneur pour n’importe quel entraîneur marocain. Je représentais les techniciens marocains lors du match d’ouverture. Les Wydadis auraient dû être fiers de ma présence là-bas », affirme-t-il.

Le technicien précise avoir voyagé pour une période de sept jours, mais son retour a été retardé de deux jours faute de vols disponibles. « Malgré cela, le programme d’entraînement était maintenu sous forme de séances légères supervisées par mes adjoints. Mais le président du Wydad insistait pour que je rentre immédiatement. Je n’ai simplement pas trouvé de vol à ce moment-là. Les déplacements étaient compliqués », explique-t-il.

Ammouta poursuit en indiquant que ce retard n’était probablement pas la seule raison de son départ. « Je suis parti sans aucun conflit, mais je ne pense pas que le retard soit le vrai motif. Il y avait d’autres choses, dont des comportements irresponsables de la part de certains dirigeants», a révélé Ammouta.

H.M.