Ismail Saibari dans le viseur de nombreux cadors européens

Ismail Saibari suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens suite à ses performances exceptionnelles avec le PSV Eindhoven depuis le début de la saison. Les deux géants italiens, l’AC Milan et l’Inter Milan, figurent notamment parmi les clubs qui souhaitent s’attacher ses services.

D’après le site Africa Foot, Milan et l’Inter, ainsi que le FC Séville, ont inscrit le nom de Saibari sur la liste des joueurs à recruter lors du prochain mercato hivernal. La même source indique que l’Atlético Madrid suit également de près le Marocain, considéré comme une option sérieuse pour renforcer le secteur offensif du club madrilène.

Toujours selon Africa Foot, le PSV Eindhoven pourrait recevoir des offres officielles dès le mois de janvier, d’autant plus que Saibari souhaiterait quitter le club pour explorer de nouveaux horizons.

H.M.