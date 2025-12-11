Sport
CAN 2025: Walid Regragui dévoile sa liste !
Walid Regragui a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations qui se tient du 18 décembre au 21 janvier au Maroc.
Voici les joueurs retenus :
Gardiens de buts:
Yassine Bounou
Munir Mohamedi
El Mehdi Al Harrar
Défenseurs:
Achraf Hakimi
Nayef Aguerd
Noussair Mazraoui
Mohamed Chibi
Jawad El Yamiq
Romain Saïs
Abdelhamid Aït Boudlal
Adam Masina
Anass Salah-Eddine
Milieux de terrain:
Sofyan Amrabat
Ismael Saibari
Neil El Aynaoui
Brahim Diaz
Azzedine Ounahi
Oussama Targhalline
Bilal El Khannouss
Attaquants:
Ayoub El Kaabi
Youssef En-Nesyri
Ilias Akhomach
Chemsdine Talbi
Soufiane Rahimi
Abde Ezzalzouli
Eliesse Ben Seghir
Reserve:
Hamza Igamane
Youssef Belammari
N.M.