CAN 2025: Walid Regragui dévoile sa liste !

Rédaction N11 décembre 2025 - 15:01

Walid Regragui a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations qui se tient du 18 décembre au 21 janvier au Maroc.

Voici les joueurs retenus :

Gardiens de buts:

Yassine Bounou

Munir Mohamedi

El Mehdi Al Harrar

Défenseurs:

Achraf Hakimi

Nayef Aguerd

Noussair Mazraoui

Mohamed Chibi

Jawad El Yamiq

Romain Saïs

Abdelhamid Aït Boudlal

Adam Masina

Anass Salah-Eddine

Milieux de terrain:

Sofyan Amrabat

Ismael Saibari

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Azzedine Ounahi

Oussama Targhalline

Bilal El Khannouss

Attaquants:

Ayoub El Kaabi

Youssef En-Nesyri

Ilias Akhomach

Chemsdine Talbi

Soufiane Rahimi

Abde Ezzalzouli

Eliesse Ben Seghir

Reserve:

Hamza Igamane

Youssef Belammari

N.M.



