Football : la Finalissima Argentine-Espagne se jouera le 27 mars au Qatar

La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a confirmé, jeudi, que la Finalissima opposant l’Argentine, championne de la Copa América, à l’Espagne, tenante du titre européen, se disputera le 27 mars prochain au stade de Lusail, au Qatar.

Cette rencontre officielle, qui met aux prises les vainqueurs des deux principales compétitions continentales, marquera la quatrième édition de la Finalissima dans l’histoire.

L’Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, défendra le trophée remporté en juin 2022 à Wembley face à l’Italie (3-0), tandis que l’Espagne de Luis de la Fuente participera en tant que championne de l’Euro 2024, après sa victoire contre l’Angleterre (2-1).

Le choix de Lusail revêt une forte charge symbolique pour l’Albiceleste, qui retrouvera le stade où elle a été sacrée championne du monde en décembre 2022. La date de l’annonce coïncide d’ailleurs avec le troisième anniversaire de ce sacre mondial.

La Finalissima n’a été disputée jusqu’à présent qu’à trois reprises : en 1985, lorsque la France s’était imposée face à l’Uruguay (2-0), en 1993 avec une victoire de l’Argentine aux tirs au but contre le Danemark, puis en 2022 avec le large succès argentin contre l’Italie.

L’Argentine, nation la plus titrée de cette compétition avec deux trophées, s’est qualifiée pour cette édition grâce à sa victoire en finale de la Copa América 2024 face à la Colombie (1-0). L’Espagne, de son côté, tentera de décrocher son premier titre dans cette épreuve intercontinentale.

Programmée quelques mois avant la Coupe du monde 2026, cette affiche entre deux des sélections les plus en vue du football mondial s’annonce comme l’un des grands rendez-vous internationaux du début d’année.