Walid Regragui s’exprime sur la liste de la CAN 2025

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé que le choix des joueurs de l’équipe nationale qui prendront part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc est basé sur des critères objectifs.

« Les choix du staff » prennent en considération des critères « strictement objectifs », en l’occurrence la cohésion du groupe, la maîtrise du système de jeu, la dynamique du vestiaire et les exigences du haut niveau, tout en tenant compte de « la forme du moment », a précisé Regragui dans une déclaration publiée, jeudi soir, sur les réseaux sociaux de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

« Cette sélection est le fruit d’un travail de réflexion mené depuis plus d’un an et demi », a mis en avant le coach national, faisant noter que « la liste idéale n’existe pas ».

Concernant Hamza Igamane, Walid Regragui a assumé le « risque calculé » de l’intégrer dans la liste des réservistes avec Youssef Belammari, estimant que « la durée de son indisponibilité pourrait évoluer favorablement ».

« Belammari, pour sa part, restera en club et pourra être appelé en renfort si nécessaire », a-t-il dit.

Par ailleurs, Walid Regragui a tenu à expliquer l’absence inhabituelle de la Conférence de presse pour l’annonce de la liste des joueurs retenus.

« C’est une décision personnelle. L’essentiel, à ce stade, est de présenter la liste définitive et de se projeter immédiatement sur le rassemblement prévu dans les prochains jours », a-t-il dit, exprimant l’espoir que cette sélection soit en mesure de signer un parcours réussi et remporter le titre continental.

S.L.