Rabat: une foule en liesse célèbre les Lionceaux (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Rabat a vécu, mercredi, une journée d’exception. La capitale a vibré au rythme de la joie et de la fierté nationale, offrant un accueil triomphal à la sélection marocaine U20, auréolée de son sacre historique à la Coupe du monde disputée au Chili.

Dès les premières heures de la matinée, la ville s’est parée de rouge et de vert. Des milliers de supporters, venus des quatre coins du Royaume, ont envahi les artères de la capitale pour saluer leurs jeunes héros, auteurs d’un exploit sans précédent : celui d’avoir hissé le Maroc — et avec lui tout le monde arabe — au sommet du football mondial.

Dans une atmosphère de fête et de communion, drapeaux, maillots et chants patriotiques ont coloré le cortège. L’allégresse collective s’est exprimée dans un élan d’unité et d’émotion partagée, chaque visage reflétant la fierté d’un peuple rassemblé derrière ses champions.

Le bus transportant les champions du monde avançait lentement au milieu d’une foule en liesse. Les joueurs, tout sourire, saluaient la marée humaine qui scandait sans relâche : “Siiir… Siiir !” et “Dima Maghrib !” Smartphones levés, familles, enfants et curieux tentaient d’immortaliser ce moment d’histoire.

Sous un ciel radieux, Rabat a offert une célébration à la hauteur de l’exploit : celle d’une jeunesse talentueuse, persévérante et inspirante, qui a su incarner l’esprit de victoire et d’unité nationale.

Plus qu’un triomphe sportif, ce sacre marque une page mémorable du football marocain. Il symbolise la force du rêve, la passion du jeu et la détermination d’une génération qui, grâce à son talent, a fait battre le cœur de tout un pays à l’unisson.

S.L.