Maroc
A la Une

Photo-souvenir de Moulay El Hassan avec les Lionceaux de l’Atlas

Rédaction N22 octobre 2025 - 20:51

Sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mercredi au Palais Royal de Rabat, une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’Équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur triomphe lors de la Coupe du monde 2025 organisée au Chili.

A cette occasion, le Prince a posé pour une photo-souvenir avec les Lionceaux de l’Atlas et les membres du staff technique.

Une cérémonie de thé a été, par la suite, organisée en l’honneur des membres de l’Equipe nationale des moins de 20 ans.

SL.


