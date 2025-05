FRMF: réception en l’honneur des Lionnes de l’Atlas de futsal

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a organisé, jeudi soir au Complexe Mohammed VI de football, une réception en l’honneur de l’équipe nationale féminine de futsal, pour célébrer son sacre lors de la première édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie, organisée au Maroc.

La cérémonie a connu la présence des familles des joueuses, ainsi que des membres de l’équipe nationale, qui ont partagé des moments de joie dans une ambiance festive empreinte de fierté et d’honneur, souligne la FRMF dans un communiqué.

À cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, « a lu le message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux membres de l’équipe nationale », souligne la même source.

Cette célébration s’inscrit dans le cadre de la valorisation par la FRMF des efforts déployés par les joueuses ainsi que par le staff technique et administratif, ayant permis cette consécration, qui vient renforcer la dynamique ascendante du football féminin national et mettre en lumière la place croissante du football marocain aux niveaux continental et international, ajoute le communiqué.

Ce sacre historique a été décroché par l’équipe nationale après sa victoire en finale face à l’équipe de Tanzanie sur le score de 3 buts à 2.