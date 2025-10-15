Futsal. Maroc-Espagne: la liste des joueurs convoqués par Hicham Dguig

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de la sélection nationale « A » de futsal, Hicham Dguig a fait appel à 23 joueurs en prévision des deux matches amicaux que disputera l’équipe nationale contre son homologue espagnole, les 19 et 22 octobre à Rabat.

La première rencontre se déroulera au Palais des Sports du Complexe Prince Moulay Abdellah, tandis que la seconde aura lieu à la salle Ibn Yassine, indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de football (FRMF).

Voici, par ailleurs, la liste des 23 joueurs retenus :

Mohamed Bensellam (Eindhoven, Pays-Bas), Reda Behaqi (Fath Settat), Ismaïl Amzal (RS Berkane), Marouane Ettamari (Anis Casablanca), Reda Madih (Fath Settat), Anas Dahani (Paris FC Futsal, France), Mohamed Kamal (RS Berkane), Soufiane El Mesrar (Étoile Lavalloise, France), Noufel Aberkan (Montpellier Futsal, France), Ihab Charrady (Tigers Roermond, Pays-Bas), Anas El Ayyan (Meta Catania, Italie), Idriss Erraiss El Fenni (Sporting Paris, France), Bilal Hamidouch (Loukkos Ksar El Kebir), Mouad Essanna (RS Berkane), Mohamed Aalla (Fath Settat), Abdelkabir Boukdir (RS Berkane), Mostafa Rabou (Avion Futsal, France), Yannis Erraddaf (Montpellier Futsal, France), Othmane El Idrissi (Loukkos Ksar El Kebir), Youssef Jaouad (Goal Futsal, France), Bilal El Bakkali (Étoile Lavalloise, France), Soufiane Echaâraoui et Soufiane Bourit (Tigers Roermond, Pays-Bas).

S.L.