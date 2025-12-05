Maroc-Oman: Tarik Sektioui s’exprime après le match

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’ de football, Tarik Sektioui, a affirmé, vendredi à Doha, que les joueurs nationaux ont fait preuve de caractère et de discipline tactique face à un adversaire coriace qui leur ont permis de faire un match nul.

S’exprimant en conférence de presse d’après match face au Sultanat d’Oman (0-0) pour le compte de la 2e journée du groupe B de la Coupe arabe (Qatar-2025), Sektioui a indiqué que les joueurs ont déployé de gros efforts tout au long du match, soulignant que le match n’était pas facile en particulier après l’expulsion de Abderrazak Hamdallah, d’autant plus que l’équipe omanaise voulait éviter la défaite.

A cet égard, il a souligné que l’équipe nationale a fait preuve d’une discipline tactique qui lui a permis de se créer de nombreuses occasions de but et a bien défendu, notant que le scénario prévu en seconde période était d’attendre l’occasion pour surprendre l’équipe omanaise.

« Nous avons joué entre les lignes de l’équipe omanaise et derrière les défenseurs, mais la chance n’était pas de notre côté pour marquer », a-t-il soutenu.

Dans ce sens, Sektioui a fait remarquer que malgré leur infériorité numérique, les joueurs nationaux ont déroulé un jeu équilibré et menacé le filet de l’équipe omanaise à de nombreuses reprises, précisant que les changements apportés avaient pour but d’éviter les blessures pour les prochains matchs.

L’entraîneur de l’équipe nationale omanaise, Carlos Queiroz a, de son côté, indiqué que ses joueurs avaient donné le meilleur d’eux-mêmes face à une équipe forte et bien organisée, ajoutant que le match a été favorable à son équipe qui a fait un résultat positif qui maintient ses chances de qualification.

Le coach portugais a, dans ce contexte, relevé que son effectif est composé de jeunes joueurs qui bénéficieront de l’expérience acquise en participant à cette coupe et en affrontant des équipes comme le Maroc.

S.L.