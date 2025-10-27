Sport
Le hat-trick d’Ismaël Saibari face au Feyenoord

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 octobre 2025 - 09:22
Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Ismaël Saibari s’est illustré dimanche en marquant un hat-trick lors du match au sommet de la 10e journée de l’Eredivisie, opposant son équipe du PSV Eindhoven au Feyenoord, sur le terrain de ce dernier à Rotterdam (2-3).

Faisant valoir ses qualités techniques et son sens du but, Saibari a marqué à trois reprises à la 30e, 51e et 60e minute de jeu, lors de ce classico du football néerlandais qui a également été marqué par la première réalisation de l’international marocain Oussama Targhalline en championnat en faveur de Feyenoord (73e).

Grâce à ce hat-trick, Saibari s’est hissé en deuxième place du classement des buteurs avec un total de 6 buts, alors que le PSV a rejoint Feyenoord en tête du classement de l’Eredivisie avec 25 points chacun.

L’Ajax Amsterdam a quant à lui renoué avec la victoire en s’imposant par 3 buts à 2 sur le terrain de Twente. Les Amstellodamois (19 points) sont en concurrence pour la 3ème place avec AZ Alkmaar qui reçoit dimanche le FC Utrecht.

