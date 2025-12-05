Coupe arabe: l’Arabie Saoudite s’impose face aux Comores

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection saoudienne de football s’est imposée face à son homologue comorienne sur le score de 3 buts à 1, en match de la 2e journée du groupe B de la Coupe arabe Qatar-2025, disputé vendredi au stade Al Bayt à Al Khor.

Mohamed Kanno (45+4e, 51e) et Salem Aldawsari (76e) ont été les auteurs de la victoire de l’Arabie saoudite, tandis que Ibroihim Djoudja a réduit l’écart (63e).

A l’issue de ce match, l’Arabie saoudite occupe la 1ère place au classement avec 6 unités, suivie par le Maroc (4 pts), le Sultanat d’Oman (1 pt) et les Comores (1 pt).

La troisième et dernière journée de ce groupe, prévue lundi, opposera le Maroc à l’Arabie saoudite au stade de Lusail (18h00) et le Sultanat d’Oman aux Comores au stade 974 (18h00).

