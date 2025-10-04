Les Marocains Ismael Saibari et Couhaib Driouech offrent la victoire au PSV

Par LeSiteinfo avec MAP

Le PSV Eindhoven a confirmé sa domination en « Eredivisie » en s’imposant largement 4-0 sur la pelouse de Zwolle, porté notamment par ses internationaux marocains Ismael Saibari et Couhaib Driouech, particulièrement en vue ce samedi.

Dès la 23e minute, Saibari a ouvert le score après un excellent travail collectif avec Driouech, avant de délivrer quelques minutes plus tard la passe décisive pour le second but signé Guus Til (26e).

Très actif sur son aile droite, Driouech a multiplié les accélérations et les centres dangereux, notamment à la 36e minute, où sa frappe puissante a obligé le gardien adverse à une parade décisive.

En seconde période, le PSV a continué à dominer, avec plusieurs interventions du portier de Zwolle face à Saibari, toujours menaçant (65e, 71e).

Grace à cette victoire, le PSV, qui a ajouté deux autres buts en fin de match (Veerman 67e, Flamingo 90+2e), conforte sa dynamique en championnat et reste solidement installé à la deuxième place, derrière le Feyenoord Rotterdam, leader du classement.

S.L.