Mohamed Ouahbi : « Le Roi a posé les bases de cette renaissance du football » (VIDEO)

Le Roi Mohammed VI a posé les bases d’une véritable renaissance du football, qui a permis au Maroc de remporter aujourd’hui la Coupe du Monde U20 au Chili, a affirmé le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi.

Lors d’une conférence de presse tenue après la finale remportée face à l’Argentine (2-0), Ouahbi a salué la vision éclairée de SM le Roi, qui a posé les bases d’une véritable renaissance du football, à travers la création de l’Académie Mohammed VI de Football et la mise en place des fédérations sportives régionales.

Le sélectionneur a souligné que ces infrastructures exemplaires ont favorisé l’émergence d’une génération de talents qui a porté haut les couleurs du football marocain. « Le sacre mondial est le résultat naturel de tous ces efforts déployés pendant de nombreuses années. Je suis fier de cet exploit, qui restera gravé dans la mémoire du football marocain », a-t-l ajouté.

« Aujourd’hui, nous disposons d’une équipe véritablement prête à remporter la Coupe du Monde », a affirmé Ouahbi, rappelant que le Maroc a su dominer avec mérite l’une des meilleures équipes mondiales.

Il a également salué le travail sérieux et remarquable accompli par le staff technique de l’équipe nationale, soulignant qu’il a « joué un rôle majeur dans ce succès, et pas seulement moi. »

Le sélectionneur a expliqué que la finale avait été abordée « dans l’esprit d’écrire l’histoire », et que la victoire face à l’Argentine constituait le prolongement naturel des réussites du football marocain au cours des dernières années, notamment lors de la Coupe du Monde au Qatar, ainsi qu’avec les équipes nationales des différentes catégories d’âge.

Ouahbi a insisté sur le fait que les ambitions du football marocain sont aujourd’hui plus élevées que jamais, et que les succès répétés représentent une véritable source d’inspiration pour une large frange de la jeunesse marocaine, non seulement dans le sport, mais également dans d’autres domaines.

Il a aussi rendu hommage au soutien constant des supporters chiliens envers les « Lionceaux de l’Atlas » depuis le début du tournoi, exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité du peuple chilien envers la délégation marocaine tout au long de la compétition.

Concernant la finale, Ouahbi a précisé que ses joueurs affrontaient une équipe expérimentée et ils étaient conscients de ses qualités offensives et de sa puissance physique. Il était donc essentiel de garder la tête froide et de respecter le plan tactique, ce qui a été parfaitement appliqué, forçant l’adversaire à commettre de nombreuses erreurs qui lui ont valu des cartons jaunes.

Sur le plan tactique, il a indiqué que les « Lionceaux » avaient rapidement ouvert le score en pénétrant les lignes défensives adverses et regretté certaines occasions manquées, tout en défendant solidement dans leur surface de réparation.

Avec cet exploit, l’équipe nationale U20 s’inscrit dans un parcours exceptionnel et historique, ayant dominé plusieurs équipes expérimentées, notamment l’Espagne, le Brésil, les États-Unis et la France.

Enfin, Ouahbi a souligné que cet exploit ne se limite pas à la conquête d’un titre historique, mais couronne également un long processus de réforme structurelle basé sur une formation moderne et une vision prospective, impulsée par l’Académie Mohammed VI de Football, devenue un véritable incubateur de talents et un pilier essentiel pour fournir aux équipes nationales de jeunes joueurs qualifiés, capables de concourir aux plus hauts niveaux, continental et international.