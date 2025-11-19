CAF Awards 2025: l’équipe marocaine U20 désignée sélection masculine de l’année

La sélection marocaine des moins de 20 ans, vainqueur avec brio de la dernière Coupe du monde de la catégorie au Chili, a été désignée sélection masculine de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi à Rabat.

L’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a écrit une nouvelle page de l’histoire du football national en remportant, le 19 octobre dernier à Santiago du Chili, la Coupe du Monde U20 de la FIFA.

Après un parcours brillant, les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés 2-0 en finale face à l’Argentine, décrochant ainsi le premier titre mondial de leur histoire dans cette catégorie.

S.L.