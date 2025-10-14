Sport

FUS: Reda Laalaoui rejoint KVC Westerlo

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 octobre 2025 - 18:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Le club belge KVC Westerlo a officialisé, mardi, l’arrivée du jeune milieu de terrain marocain Reda Laalaoui, transféré depuis le FUS de Rabat.

Âgé de 20 ans, Reda Laalaoui s’est engagé avec le KVC Westerlo jusqu’en 2029, a indiqué le club belge dans un communiqué.

Le jeune international marocain, connu pour ses qualités physiques et techniques, portera le maillot numéro 12, a précisé la même source.

Reda Laalaoui a participé à sa première séance d’entraînement ce mardi avec les Kemphanen et pourrait faire ses débuts dès ce week-end face à La Louvière, à l’Easi Arena.

Dirigé par le technicien marocain Issame Charaï depuis l’été dernier, KVC Westerlo occupe actuellement la neuvième place du championnat Pro League belge, à seulement quatre longueurs du top quatre.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 octobre 2025 - 18:40


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page