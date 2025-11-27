Rapatriement vendredi des quatre Marocains décédés d’une intoxication à Malaga

Par LeSiteinfo avec MAP

Les dépouilles des quatre Marocains membres d’une même famille, décédés mardi en Espagne des suites d’une intoxication au monoxyde de carbone, seront rapatriées vendredi au Maroc, a-t-on appris auprès du Consulat général du Maroc à Algésiras.

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le transfèrement des corps vers la province de Berchid via le port d’Algésiras, une opération entièrement prise en charge par le gouvernement marocain, a précisé le Consulat.

Les victimes – deux adultes et deux adolescents – ont succombé à une intoxication causée par un appareil de chauffage défectueux, dans la commune de Torrox, relevant de la province de Malaga.

Il s’agit d’un couple d’une cinquantaine d’années et de leurs deux fils, âgés de 17 et 19 ans.